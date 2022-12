Covid Puglia: +481 casi e nessun decesso

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia non si registrano decessi nel bollettino regionale che riporta 481 nuovi casi di positività al Covid su 3.506 test nelle ultime 24 ore. L'incidenza è del 13,7%.I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 115, nella Bat 43, in provincia di Brindisi 57, in quella di Foggia 62, nel Leccese 171 e nel Tarantino 26.Sono residenti fuori regione altre sei persone risultate positive in Puglia.Complessivamente nella regione risultano contagiate 17.762 persone di cui 252 sono ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva.