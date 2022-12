A X Factor trionfano i Santi Francesi

(Credits Virginia Bettoja)

MILANO - La notte del trionfo per i Santi Francesi, portati alla vittoria di X Factor 2022 dal loro giudice Rkomi per tutta questa edizione fino alla straordinaria e spettacolare conclusione di ieri al Mediolanum Forum di Assago. Seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea, rispettivamente dei roster di Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini.

La finalissima dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1 e in chiaro su TV8, ha registrato 1.563.000 spettatori medi con una share complessiva del 10,1%, in aumento del +20% rispetto alla finale dello scorso anno. Nel dettaglio, in pay ha ottenuto 790mila spettatori medi con il 4,9% di share (+23% rispetto a un anno fa), nella free 773mila spettatori medi e 5,2% di share (+18%).

Ieri boom anche sui social: con oltre 768mila interazioni social nella giornata di ieri e oltre 828mila interazioni totali, X Factor 2022 è stato il contenuto televisivo più commentato di giornata sui social.

Per tutta la durata della messa in onda l’hashtag ufficiale #XF2022 è stato nella classifica dei Trending Topic mondiali, gli argomenti più commentati sul social a livello mondiale; nella classifica italiana, l’hashtag ufficiale è in cima anche questa mattina, e nella chart sono saliti anche i nomi dei Santi Francesi, di tutti i giudici, di tutti i concorrenti e “T’appartengo” (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

La semifinale, sesto appuntamento dei Live Show, nei 7 giorni ha totalizzato – tra pay e free – 1.606.000 spettatori medi, in aumento del +25% rispetto alla settimana precedente.

La serata, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo con 4 straordinari Duetti che hanno visti protagonisti i concorrenti affiancati ognuno da Francesca Michielin: Beatrice Quinta con “Acida” dei Prozac+, Santi Francesi con “California” dei Phantom Planet, Tropea con “Somebody To Love” dei Jefferson Airplane e Linda con “Take Me To Church” di Hozier. E a chiudere la manche, ancora il medley di un’instancabile Francesca Michielin che ha cantato “Io non abito al mare”, “Nessun grado di separazione” e “Magnifico”.

A seguire una seconda manche ancora più tesa con i Best Of dei brani più significativi del percorso dei concorrenti: Linda si è esibita con “Coraline” dei Maneskin, “Waves” di Dean Lewis e “Still Don’t Know My Name” di Labrinth; i Tropea con “Luna” dei Verdena, “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti e “Asilo Republic” di Vasco Rossi; i Santi Francesi con “Un ragazzo di strada” dei Corvi, “Ti voglio” di Ornella Vanoni e “Creep” Radiohead; Beatrice Quinta con “Believe” di Cher, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica e “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Il gran finale ha visto il testa a testa all’ultimo voto con le note degli inediti dei 4 finalisti di #XF2022: Beatrice Quinta ha cantato la sua hit super pop “Se$$o”, Linda la sua delicatissima “Fiori sui balconi”, i Santi Francesi la sofisticata “Non è così male”, i Tropea l’energica “Cringe inferno”. Singoli che, insieme a quelli degli altri concorrenti di X Factor 2022, sono sempre disponibili nell’album X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony Music Italy) su tutte le piattaforme digitali.

Ad intervallare la tensione della gara le esibizioni di tutti e 4 i giudici con una serie di performance speciali in cui hanno cantato le loro hit: Rkomi ha portato sul palco di #XF2022 un set con “Mare che non sei”, “Vuoi una mano” e “Insuperabile”; Dargen D’Amico ha fatto ballare il pubblico con “Patatine”, “Ubriaco di te” e “Dove si balla”; Fedez ha presentato per la prima volta live il nuovo singolo “Crisi di stato” e due dei sui brani più celebri, “Bella Storia” e “Sapore”; infine, Ambra che è tornata a riproporre dal vivo il suo brano cult “T’appartengo”.