Difesa, accordo Italia-Regno Unito-Giappone: sì al jet supersonico Tempest

ROMA - Roma, Londra e Tokyo annunciano un'alleanza "senza precedenti" nel campo del settore della difesa con l’obiettivo di sviluppare un nuovo aereo da combattimento: si chiamerà Tempest e dovrebbe essere operativo nel 2035.“Siamo impegnati a sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole, libero e aperto, che è più importante che mai in un momento in cui le minacce e le aggressioni sono in aumento”, sostengono in una nota congiunto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier britannico Rishi Sunak e quello giapponese Fumio Kishida.