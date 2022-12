Dramma a Bari, petardo gli scoppia in mano: 11enne operato d'urgenza al Policlinico

BARI - Dramma a Bari per un bambino di 11 anni, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico dopo aver raccolto un petardo da una pozzanghera scoppiato poi in mano. Il ragazzino si trova ora in prognosi riservata nel reparto di Ortopedia.