Eventi: a Castello Marchione ‘Armonie. Natale nel cuore’

BARI - ‘Armonie. Natale nel cuore’ è l’evento in programma sabato 17 dicembre alle 17 nella magica cornice di Castello Marchione, a Conversano (Ba). Organizzato dalla Sezione di Bari dell’associazione Crocerossine d’Italia onlus, l’incontro – oltre ad essere l’occasione per lo scambio degli auguri per le imminenti festività natalizie – è la circostanza che vedrà premiate le religiose di Maria Immacolata di Bari per l’amorevole accoglienza delle giovani donne di ogni nazionalità che versano in condizione di disagio.Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, e della Dr.ssa Loredana Battista Consigliere Comune di Bari per le politiche di contrasto all’emergenza sanitaria trasfusionale e promozione della donazione interverranno: Grazia Andidero, responsabile sezione di Bari dell’associazione Crocerossine d’Italia onlus, Michele Cristallo, giornalista e scrittore, padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo, Donato Forenza, presidente accademia scientifica OIKART, Giancarlo Liuzzi, presidente associazione culturale Incontri, Santa Fizzarotti Selvaggi, vice presidente dell’Associazione che ne illustrerà le ragioni e la storia.Inoltre, Michele Cristallo presenterà il libro interculturale ‘Le mani delle madri’ (Schena editore), i cd rom ‘Guardami nel cuore’ del cantautore Giuseppe Cionfoli e ‘Nei segreti della musica’ brani inediti del compositore ottocentesco Mario Andrea Acquaviva d’Aragona. Giancarlo Liuzzi esporrà ‘l’Elogio della lentezza’, Donato Forenza farà una riflessione sul Presepe.È previsto anche un intermezzo musicale a cura della concertista Adriana De Serio, del soprano Irina Gorbatenko. Si ascolteranno brani del cantautore Giuseppe Cionfoli e di suor Marianna Botez. Le danze interculturali di Maria Cristina Sabatini. Al termine, il brindisi natalizio ed il presepe vivente a cura della parrocchia del Carmine di Conversano.