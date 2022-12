Energia, Bellomo (Lega): "Si proceda rapidamenta su nostra idea di Hydrogen Valley, bando non resti sulla carta"

BARI - “Saluto, non senza un pizzico di orgoglio, l’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di bando per realizzare l’Hydrogen Valley in Puglia. E’ da lungo tempo che la Lega, anche attraverso una mozione di tutti i suoi consiglieri presentata un anno fa, chiede di investire risorse su progetti innovativi che impieghino l’idrogeno come vettore di energia prodotta da fonti rinnovabili. Nello stesso documento di sindacato ispettivo, chiedevamo inoltre proprio di agevolare strumenti urbanistici che favoriscano la realizzazione di una Hydrogen Valley sul territorio pugliese, con conseguente e sostanzioso vantaggio per l’occupazione. Naturalmente, ora ci auguriamo che il bando non resti solo sulla carta e si proceda rapidamente a coniugare i verbi al presente e non più al futuro. Sempre che Emiliano, come troppo spesso è accaduto in passato, non si preoccupi maggiormente della resa dei conti interna al suo partito che dell’interesse dei cittadini pugliesi”. Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega.