Trinitapoli, 'Sport and inclusion': si inizia con il quadrangolare di calcio organizzato dalla Juventus Club A.Del Piero

Venerdì 30 dicembre alle 16,30 si parte con il primo evento presso il Centro Sportivo Parrocchia Immacolata Trinitapoli, quadrangolare di calcio tra le diverse associazioni sportive. Il progetto è stato realizzato anche da ASD Parrocchia Immacolata, AD Basket, Atletica Trinitapoli, ASD Kinderballet con altri eventi programmati successivamente.

- Lo sport come strumento di salute, di benessere, di inclusione sociale, in questo caso di intervento di antimafia sociale. Una proposta all’interno del progetto Sport and Inclusion, avanzata dall’Associazione Juventus Club “Alessandro Del Piero” rivolta a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni, nell’ambito del bando riguardante iniziative per interventi di antimafia sociale che ha ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione Straordinaria del Comune di Trinitapoli.