Fase, online il video di 'Giuda': ''Ho sconfitto i demoni del passato''

MILANO - Dopo la pubblicazione di ‘Per Come sei tu’, il cantautore Valerio Urti (in arte Fase) torna con il nuovo singolo “Giuda”, disponibile in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali con distribuzione Warner Music Italia. Giuda siamo noi, siamo il ‘Bacio’ all’ultima cena, la tendenza a tradirci da soli, Giuda è la persona che abbiamo amato e che si è dimenticata di noi in un batter d’occhio, racconta Fase.

Cosa rappresenta per te Giuda e qual è il messaggio che vuoi mandare?

‘Giuda’ siamo noi che tradiamo noi stessi ogni volta che ne abbiamo l’occasione per farlo. Questo almeno per quanto riguarda l’esperienza personale nel continuo combattimento con la parte più scura di me, quella che ride dei miei sbagli e che puntualmente spunta fuori all’improvviso ogni volta che qualcosa non va come vorrei che andasse. Il mio è un messaggio a non nasconderci dietro facili scuse e scusanti per difenderci dai nostri sbagli. Io l’ho fatto sotto forma di una canzone d’amore, non andata esattamente come avrei voluto, una ballad che attraverso immagini e luoghi racconta il mio vissuto nel continuo loop di costruzione ed autodistruzione personale della vita. Ma questo mi ha fatto crescere ancora una volta, esorcizzando i miei mostri come nell’uscita dello scorso brano ‘Per Come Sei Tu’! Insomma, scrivere in questo momento per me è terapeutico, e la cosa più bella è che molte persone mi scrivono rivedendosi nelle mie canzoni.

Un video dal forte impatto erotico, ce lo racconti?

La scelta di girare un video con immagini forti a tratti è stata voluta. Alice ‘Giuda’ nel video, è reale nelle immagini che vedete, ma non è altro che la parte oscura dei protagonisti (Edoardo e Niccolò), il proprio subconscio, la voce che turba una splendida relazione. L’impatto erotico è voluto per raccontare una storia passionale come quella che vivono le persone che davvero amano incondizionatamente in ogni secondo a prescindere dal sesso, dall’etnia, da un amore monogamo o poliamoroso. Trovare la pace con se stessi ed i propri equilibri è importante, questo abbiamo provato a raccontarlo al termine del video. Una volta fatto pace con se stessi, una volta scavato dentro la nostra anima e capito quella della persona che abbiamo accanto ‘Giuda’ non ride più di noi, se ne va (come Alice nel video) lasciandoci liberi di vivere ed essere ciò che veramente vogliamo essere.

Cosa sogni per la tua musica?

Sogno che possa arrivare a più persone possibili, sogno che chi ascolti la mia musica possa rivedersi in essa, sogno che la gente possa ballarla e possa cantarla a squarcia gola. Sogno di poterla cantarla live al più presto davanti a tante persone che scambiano con me la loro energia.