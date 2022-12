FOGGIA - Non ce l'ha fatta l’88enne che ieri mattina è stato salvato mentre stava soffocando a causa di un cornetto in corso Giannone. L'anziano si era ripreso solo grazie alla manovra di Heimlich e al massaggio cardiaco eseguito dai soccorritori del 118, ma solo due ore dopo è morto in ospedale. Non sono ancora note le cause della morte. A soccorrerlo un passante.