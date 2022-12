Folla, lacrime e applausi per l'addio a Mihajlovic





Tanti i volti noti del mondo dello sport, ed in particolare del calcio, che con l'intera squadra del Bologna (ultimo club allenato dal 2019 al 2022) hanno presenziato al rito funebre svoltosi all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma e celebrato dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Matteo Zuppi.





Cori, applausi e striscioni hanno accompagnato l'arrivo e l'uscita del feretro dal luogo della cerimonia funebre.

- Dopo l'omaggio presso la camera ardente allestita ieri in Campidoglio, oltre 2.000 tifosi hanno partecipato nella mattinata di lunedì 19 dicembre al funerale di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore deceduto venerdì scorso all'età di 53 anni per leucemia.