Maxi-operazione "anti terrorismo" in Germania, che ha coinvolto 3 mila agenti per 11 land su 16 e durante la quale sono state effettuate 130 perquisizioni. Obiettivo è smantellare l’organizzazione estremista Reichsbürger, "Cittadini del Reich", nella quale sono state arrestate 25 persone, sospettate di voler entrare nel Bundestag con un gruppo armato per "prendere il potere".