Un uomo, dopo aver ucciso la madre in casa, si è barricato in un centro commerciale dove avrebbe preso degli ostaggi. Il grave fatto di cronaca è avvenuto al Altmarktgalerie, nel centro commerciale di Dresda, dove la polizia è riuscita ad arrestare l'omicida ed a liberare gli ostaggi che non avrebbero riportato ferite.