Il Qatar respinge le accuse. Metsola: "Democrazia Ue sotto attacco"

BRUXELLES - "Non è esagerato dire che gli ultimi giorni siano stati i più lunghi della mia carriera. Sono infuriata, dispiaciuta, e questi sono i sentimenti che accompagnano la mia determinazione a rafforzare quest'istituzione. L'Europarlamento è sotto attacco, la democrazia europea è sotto attacco". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola aprendo la Plenaria del Pe con uno statement sul "Qatargate".Si registra intanto il via libera dell'Aula dell'Eurocamera alla richiesta di mettere in agenda un dibattito sullo scandalo corruzione per martedì pomeriggio: sul "Qatargate" ci sarà una risoluzione, che verrà messa al voto giovedì mattina. Intanto quattro dei sei fermati nell'ambito delle indagini sulle sospette tangenti dal Qatar all’Eurocamera restano in carcere.La giustizia belga ha convalidato gli arresti di Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Niccolò Figà-Talamanca e della vice presidente del Parlamento Ue Eva Kaili (a cui intanto Atene ha congelato tutti i beni)."Ogni associazione del governo di Doha con le accuse riportate è infondata e basata su informazioni gravemente sbagliate. Lo Stato del Qatar lavora attraverso l’impegno tra istituzioni e opera in pieno rispetto delle leggi e regolamentazioni internazionali". Con queste parole il Qatar ha preso le distanze con i gravi fatti di cronaca che hanno fatto tremare il Parlamento europeo dove quattro eurodeputati sono stati arrestati per corruzione.