Circolazione stradale rallentata per permettere le operazioni di soccorso.

MONOPOLI (BA) - Frontale tra due auto sulla provinciale 237 tra Monopoli e Castellana. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. I feriti sono due, trasportati in codice giallo dal 118. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale per i rilievi.