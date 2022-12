Il bilancio dell'incendio è di 7 intossicati tra militari ed ospiti, subito trasportati nei vari pronto soccorso di Bari. Ad intervenire sul posto due automediche e quattro ambulanze.

BARI - Momenti di paura si sono vissuti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palese (Ba) dove è divampato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate in un modulo ristrutturato di recente dopo aver subito un altro incendio in passato. Ignote al momento le ragioni del gesto.