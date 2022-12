Insieme per Kiev, a Natale l'iniziativa solidale per l'Ucraina

BARI - Un progetto speciale all’insegna della solidarietà e dei buoni sentimenti è Insieme per Kiev, l'iniziativa solidale per l'Ucraina promossa da Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche insieme a Slow Food Kiev.

Una serie di attività messe in campo nella provincia di Taranto per sostenere i piccoli produttori ucraini che hanno difficoltà nel vendere i loro prodotti a causa della guerra ed aiutare le famiglie più bisognose di Kiev nelle quali ci sono bambini orfani e nonni. Cesti natalizi che hanno un risvolto sociale.

“Il progetto è sostenuto grazie ai nostri soci ceramisti e produttori – dichiara Franco Peluso, presidente Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche – con i quali stiamo realizzando sia delle confezioni natalizie che è possibile prenotare e comprare presso alcuni punti vendita, e sia con un’asta di beneficenza con prodotti alimentari e ceramiche della città di Grottaglie. Chi acquisterà i cesti natalizi farà dono che vale doppio: il sostegno alle famiglie di Kiev e l’aiuto ai piccoli produttori ucraini, oltre il valore dei beni del cesto”.

Grazie alla collaborazione di Julia Pitenko, presidente di Slow Food Kiev e coordinatrice di Slow Food in Ucraina, I fondi raccolti saranno utilizzati per comprare direttamente dai piccoli produttori di Kiev e i loro prodotti serviranno, a loro volta, a comporre dei pacchi alimentari che saranno donati ai bambini orfani che vivono con i nonni.

“Il progetto ha tripla azione – dichiara Julia Pitenko, presidente di Slow Food Kiev - aiutare un piccolo agricoltore locale a sopravvivere all'inverno, regalare un pacco dei cibi biologici più gustosi e sani alle famiglie in cui i nonni crescono da sole i nipoti e aiutare la comunità perché così il nostro agricoltore sarà in grado di dar loro da mangiare. Grazie mille a tutto il mondo Slow Food per aver sostenuto questo progetto, in particolare Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche”.

Per informazioni sull’acquisto dei prodotti è possibile visitare la pagina social di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche FB @slowfoodgrottaglie oppure inviando una mail a: slowfood.grottaglie@gmail.com