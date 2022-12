L’Italia delle Regioni: Emiliano al Primo Festival delle Regioni e delle Province autonome con Mattarella e la Meloni

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è impegnato da oggi in una missione in Lombardia. Si tiene oggi pomeriggio il Premio “Ambasciatore di terre di Puglia”, evento organizzato dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.Il 5 e 6 dicembre si terrà la prima edizione de “L’Italia delle Regioni”: l’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l’identità e la specificità dei territori italiani. Per la prima volta le Regioni si danno appuntamento all’interno di una cornice di alta caratura istituzionale per promuovere una riflessione sulle prospettive del nuovo regionalismo nel nostro Paese.La manifestazione vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di molti rappresentanti del governo, con tavoli tematici di lavoro a cui prenderanno parte i Presidenti e gli Assessori regionali, gli stakeholders nazionali e dei territori.Il presidente Emiliano, in qualità di vice presidente della Conferenza, aprirà la giornata del 6 dicembre, nella Villa Reale di Monza, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al presidente Massimiliano Fedriga.Il Festival verrà trasmesso in streaming sul sito della Conferenza delle Regioni http://www.regioni.it e sui canali social. Info sull’evento su http://www.regioni.it/comunicato-stampa/2022/12/01/litalia-delle-regioni-primo-festival-delle-regioni-e-delle-province-autonome-per-valorizzare-la-ricchezza-dei-territori-e-condividere-la-piattaforma-per-il-nuovo-regionalismo-652128/Nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre Emiliano visiterà anche Artigiano in Fiera, il più grande evento al mondo del suo genere, che promuove gli artigiani, creatori di bellezza e di bontà, di prodotti unici e di qualità, rispettosi della natura e delle persone, che nelle precedenti edizioni ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di presenze e sarà al fianco dei pugliesi impegnati nell’esposizione, quest’anno in uno spazio brandizzato proprio in collaborazione con la Regione Puglia.2350 artigiani presenti, di cui circa 100 pugliesi, in una area unica di 3000 metri quadri, con spazio eventi e somministrazione di prodotti tipici pugliesi, all’interno del Padiglione Italia ed uno promozionale della Regione.