La Via della Felicità Foggia partecipa al Flash mob con 'La Società Civile'

FOGGIA - La Giornata internazionale delle persone con disabilità è indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. La Giornata mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Ogni 3 dicembre la giornata è dedicata ad un tema specifico.Le crisi complesse e interconnesse che l'umanità deve affrontare oggi, compresi gli shock derivanti dalla pandemia di COVID-19, la guerra in Ucraina e in altri paesi, un punto critico nel cambiamento climatico, pongono tutte sfide umanitarie di natura senza precedenti, nonché minacce per l’economia globale.Molto spesso, nei momenti di crisi, le persone in situazioni vulnerabili come le persone con disabilità sono le più escluse e lasciate indietro. In linea con la premessa centrale dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di "non lasciare indietro nessuno", è fondamentale che i governi, il settore pubblico e privato trovino in collaborazione soluzioni innovative per e con le persone con disabilità per rendere il mondo più accessibile e un luogo equo.Anche La Via della Felicità di Foggia ha deciso di partecipare all’iniziativa promossa da “La Società Civile” dove un gruppo di volontari si sono uniti al flash mob che si è tenuto in Via Guglielmi, vicino alla Fiera.La guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, suggerisce: “A parte i benefici personali, è possibili offrire il proprio contributo, per quanto modesto, all’inizio di una nuova era nei rapporti umani. Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana. La via della felicità diventa molto più luminosa seguendo questo precetto: Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te”.Per maggiori informazioni sulle prossime iniziative de La Via della Felicità chiama il numero 349 809 2540 (Marina Biancardino) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.