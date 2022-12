Manfredonia, concerto di Capodanno nel segno della tradizione viennese con l’Orchestra Ico Suoni del Sud

MANFREDONIA (FG) - Lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. A Manfredonia Bottega degli Apocrifi immagina l’apertura del 2023 in musica, con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Ico Suoni del Sud, realizzato in collaborazione con Fondazione Premio Re Manfredi, in programma lunedì 2 gennaio 2023 alle 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla”.L’orchestra stabile sarà diretta nei celebri valzer di Strauss dal M° Marco Moresco. La serata si aprirà con l’esecuzione della Sinfonia da “La gazza ladra” di Rossini, dell'Intermezzo da “Manon Lescaut” di Puccini, dell’Intermezzo da “Fedora” di Giordano e del Preludio da “Carmen” di Bizet; seguiranno sette capolavori del “re del valzer”, J. Strauss jr.«Festeggeremo in musica il nuovo anno nel segno della tradizione viennese», afferma Gianni Cuciniello, responsabile dell’associazione Suoni del Sud, che vanta numerose partecipazioni a grandi eventi televisivi (oltre alla ultra ventennale presenza a “Una voce per Padre Pio”, ha suonato nella storica reunion di Al Bano e Romina Power all’Arena di Verona nel 2015, nel concerto “Avrai” di Claudio Baglioni in Vaticano nel 2016, nonché in appuntamenti di rilievo nazionale, tra cui il Mercurio d’Argento, Festival di musica per l’immagine che si è svolto a Massa nel 2019) e che nel luglio scorso ha ottenuto il riconoscimento di Istituzione Concertistico Orchestrale dal Ministero della Cultura e a settembre ha dato il via alla sua prima stagione concertistica al Teatro “U. Giordano” di Foggia.Singolo biglietto: Platea I settore € 8; Platea II settore € 6. È possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it o al Teatro Comunale Lucio Dalla. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce - Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it