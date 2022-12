Manovra, Donno (M5S): "Governo Meloni ignora l'emergenza Xylella"

ROMA - “Un governo sordo al grido di aiuto della Puglia e del Salento ha bocciato l’emendamento del Movimento Cinque Stelle, in Manovra, in cui si chiedeva l'istituzione del Fondo per la riforestazione dei territori colpiti da Xylella”: lo dichiara Leonardo Donno, deputato del Movimento Cinque Stelle e coordinatore regionale M5S Puglia. “Con la misura che avevamo inserito in legge di Bilancio, si chiedeva una dotazione di 1 miliardo e mezzo di euro in tre anni per affrontare un’emergenza che ha portato alla perdita di milioni di alberi di ulivo. Un danno per la Puglia e anche per il made in Italy rappresentato dalle eccellenze di questa regione"."La bocciatura dell’emendamento - prosgue - è un colpo basso a un territorio che ha sofferto molto e che con la nostra misura avrebbe potuto contare su fondi necessari per il settore. Ci aspettavamo dal ministro Fitto, dagli esponenti di Governo e parlamentari del centrodestra, una risposta su questa problematica, ma é evidente che gli slogan da campagna elettorale si scontrano con la realtà. Inoltre - continua Donno - alla mia richiesta in Commissione alla relatrice Comaroli, del perché questo emendamento avesse il parere contrario, mi é stato risposto che non ci sono le risorse necessarie per finanziare la misura. Ma non é cosí, perché con il fondo FSC il governo ne sta finanziando diverse. Si poteva prevedere una riformulazione dell'emendamento, ma hanno preferito bocciare la proposta. Il ministro Fitto e il centrodestra voltano le spalle agli agricoltori, agli imprenditori, ai cittadini salentini ignorando l'emergenza Xylella. Tutto ciò è vergognoso" conclude Donno.