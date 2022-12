Indiscrezione riportata dal New York Times secondo il quale gli Usa avrebbero cercato di difendere il generale russo non condividendo le informazioni con gli alleati ucraini della presenza del gerarca russo al confine per evitare che l'eventuale offensiva avrebbe potuto innalzare ulteriormente la tensione tra Russia e Usa.Kiev, nonostante il monito di Biden, effettuò comunque l'attacco uccidendo una decina di soldati russi ma non riuscì a colpire Gerasinov.