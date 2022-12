Manovra: via libera della Camera alla legge di bilancio, il testo passa al Senato

18App si sdoppia in due: "Premia il merito e l'equità", dice la Meloni. Il bonus psicologo sale a 1.500 euro e sarà a tempo indeterminato. Sì alla caccia al cinghiale in città. Il Cdm vara il decreto Milleproroghe, via libera alle prescrizioni mediche digitali.

ROMA - La Camera dei deputati ha dato il via libera alla legge di Bilancio con 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio, passa ora all'esame del Senato per la seconda lettura.Tra le norme varate in commissione una nuova stretta sul reddito di cittadinanza: sparisce l'offerta di lavoro 'equa'. Arriva invece il reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. Lo smart working è prorogato al 31 marzo, ma solo per i fragili. Prorogati al 31 dicembre anche i tempi del Superbonus al 110%. Scompare il tetto dei 60 euro sui Pos, tornano le multe per i commercianti."Oggi cala il sipario sullo spettacolo piu' indegno degli ultimi vent'anni. L'esame di questa manovra ha sfondato il muro del ridicolo e violato ogni regola di buon senso e di rispetto delle istituzioni. Se questo era il primo vero banco di prova della destra al governo, portate a casa una sconfitta tremenda. Ritardi, forzature e improvvisazione che sottolineano la vostra totale impreparazione. E se oggi approviamo questa legge di bilancio e' solo grazie alle forze di opposizione che hanno deciso di evitare l'esercizio provvisorio". Lo ha detto in Aula Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera, intervenendo durante la dichiarazione di voto finale alla legge di Bilancio.