(Steve Sanchez Photos/Shutterstock)

- Vigilia di sangue in Minnesota, negli Usa, dove un ragazzo di 19 anni è morto nel centro commerciale Mall of America, nel Bloomington a seguito di una sparatoria, esplosa per un litigio, che ha coinvolto più persone. La polizia giunta sul posto non ha eseguito nessun arresto ma prosegue le indagini per identificare i colpevoli.