Minaccia e perseguita l'ex e le nuove fidanzate: 20enne barese a processo

BARI - Un amore sbocciato in tenera età poi tramutatosi in un incubo. Una 20enne di Bari è a processo per stalking dopo la denuncia del suo ex fidanzato, residente nel Foggiano. I fatti risalgono al 2019 e il ragazzo si è presentato in Questura dopo le presunte minacce di morte ricevute dopo la rottura della relazione. La convivenza tra i due è iniziata dal 2016 quando lei aveva 14 anni e lui 13 e mezzo, e la fine della storia è stata causata da “alcune incomprensioni”, secondo il racconto del ragazzo, e da un tradimento, secondo quanto raccontato dalla ragazza all’epoca incinta.La giovane ha cominciato a perseguitare le sue nuove fidanzate, tanto da spingerle a interrompere le frequentazioni con il suo ex. Una sera si sarebbe presentata a casa dei genitori del ragazzo, suonando più volte al citofono, per poi iniziare a inveire contro di lui e minacciarlo il giorno dopo tramite messaggi. Il processo inizierà il 22 dicembre davanti alla Procura per i Minorenni. La ragazza era già sotto processo nel 2017 per aver litigato con una coetanea, parente dell'allora fidanzato, picchiandola tra calci all'addome e al fianco e strappandole i capelli.