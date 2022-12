Molfetta, scippo in pieno centro: 35enne arrestato in flagranza di reato

Il giovane, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato associato al carcere di Trani, a disposizione della Procura della Repubblica di Trani che ha chiesto la convalida dell’arresto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del Gip presso il Tribunale di Trani, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.

Nello specifico, a seguito richiesta di intervento per uno scippo consumato, i militari dell’Arma sono intervenuti in via Baccarini, nel pieno centro cittadino e, dopo aver raccolto le primissime informazioni relative all’individuo che presumibilmente aveva commesso lo scippo, si sono messi alla ricerca dello stesso individuandolo e bloccando in pochissimo tempo.