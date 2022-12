Monte Sant'Angelo, attende quasi mezz'ora ambulanza priva di medico e infermiere. Asl Foggia: "Fenomeno limitato"

BARI - Ha atteso per oltre venti minuti una ambulanza priva di medico ed infermiere a bordo. È successo sul Gargano, a Monte Sant’Angelo (Fg), dove un uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. “La questione è grave e la domanda è: che fine ha fatto la medicalizzazione del 118 di Monte Sant’Angelo, tanto sbandierata dalla giunta Emiliano?”. Lo denunciano il deputato Giandiego Gatta (Fi) e il consigliere regionale Napoleone Cera (Fi).“Che fine ha fatto – continuano i forzisti – il potenziamento della rete di emergenza-urgenza in Capitanata?”. Immediata la replica della Asl di Foggia che ha evidenziato che la carenza cronica di medici del 118 porta a non coprire i turni. Tuttavia l'Asl precisa che si tratta di un fenomeno limitato.