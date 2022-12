Multe No Vax, Pagano (Pd): Non si torni indietro. Schillaci ricordi qual è il suo ruolo

BARI - “Togliere le multe ai No Vax - come affermato dal Ministro Schillaci - lancia un messaggio sbagliato e in netta contraddizione con la linea politica che ci ha consentito di superare con successo la fase più critica dell’emergenza pandemica.“ Così Ubaldo Pagano, capogruppo del partito democratico in commissione bilancio a Montecitorio.“Non più soltanto il buonsenso - prosegue Pagano - , ora anche la Corte costituzionale ci conferma che tutte quelle scelte erano pienamente legittime. Se la tutela della salute pubblica è sempre una priorità, lo è ancor di più durante un periodo di crisi sanitaria. Lo Stato non può smentire se stesso e gettare alle ortiche quella politica di rigore che ci ha permesso di salvare migliaia di vite. Sia perché si tratterebbe dell’ennesima traduzione dell’idea destrorsa del “liberi tutti”, sia perché non possiamo ancora dirci fuori dal pericolo. Il Ministro ricordi che il suo ruolo di primo garante dell’ incolumità pubblica prevale sugli indirizzi ideologici della sua parte politica. Qui ci sono in gioco vite umane”.