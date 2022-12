'Artigiano in fiera': Emiliano a Rho, oltre 100 i pugliesi che espongono

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Rho ha visitato nel tardo pomeriggio di ieri “Artigiano in Fiera”, evento di rilievo internazionale che promuove gli artigiani, creatori di bellezza e di bontà, di prodotti unici e di qualità, rispettosi della natura e delle persone. Una fiera che nelle precedenti edizioni ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di presenze.“È una Fiera che i pugliesi frequentano da tempo – ha dichiarato Emiliano - Molte aziende hanno fatto la fortuna di questa Fiera ma ne hanno anche ricevuto tantissimi vantaggi. Invitiamo tutti quelli che si trovano da queste parti a fare un salto, perché è uno spettacolo straordinario vedere artigianato di tutto il mondo e in particolare quello italiano e pugliese. Ci auguriamo di poter incrementare la collaborazione con Artigiano in Fiera. Ci sono tantissimi giovani pugliesi, sparsi un po' in tutto il mondo, che non vedono l'ora di tornare a casa: stanno facendo grandi esperienze, ma alla fine dei conti, piuttosto che lavorare in luoghi dove la creatività, il legame con il territorio, la bellezza, sono difficili da recuperare, forse avrebbero vantaggio a recuperare questi antichi mestieri e queste produzioni artistiche. Voglio citare la ceramica di Grottaglie o di Laterza: produzioni straordinarie che possono dare da vivere e contemporaneamente consentire di restare a casa propria, che secondo me è una delle cose più desiderate dai giovani”.2350 gli artigiani presenti arrivati da tutto il mondo, 100 di loro sono pugliesi: la Regione Puglia ha collaborato a brandizzare lo spazio espositivo con un’area eventi e somministrazione di prodotti tipici pugliesi, all’interno del Padiglione Italia, ed un’area promozionale della Regione.“La presenza della Puglia in fiera – ha affermato Antonio Intiglietta, presidente di Artigiano in Fiera – è veramente importante. Più di cento artigiani. La presenza e il sostegno della Regione Puglia è essenziale per la loro crescita e il loro sviluppo. D'altro canto sono una delle realtà più vive e creative che viene ad Artigiano in fiera”.Nelle testimonianze degli operatori l’entusiasmo e le speranze di chi è impegnato a far conoscere le eccellenze della propria terra ad un pubblico nazionale e internazionale.