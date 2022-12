Nubifragio nel Salento: divelto il tetto di una Rsa a Novoli

LECCE - Si sono vissute ore di paura a causa del maltempo in Salento. A Novoli, dopo la mezzanotte, una violenta tromba d'aria ha devastato due tensostrutture in via Salice: un circo e un pallone tensostatico che ospitava campi sportivi. Il vento ha sfidato anche i muri di cinta, ha urtato spazi pubblicitari e ha compreso la copertura impermeabile di un lastrico solare di una struttura di residenza assistita.Da stasera le squadre di soccorso continueranno a lavorare per ripristinare i luoghi. A seguito della richiesta della Protezione Civile di diramare l'allerta arancione, i comuni più colpiti sono nella bassa salentina con Ugento, Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano e Novoli.