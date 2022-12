Omicidio a Foggia: gip convalida arresto 17enne

BARI - Il gip del Tribunale per i minorenni di Bari ha convalidato l’arresto e la detenzione in carcere per il 17enne, reo confesso di aver ucciso domenica scorsa il 21enne Nicola Di Rienzo in via Saragat a Foggia. Il 17enne aveva confessato di aver ucciso il 21enne perchè pretendeva che rubasse per lui, pena la consegna di 500 euro al mese.Il minorenne, nel corso dell’interrogatorio, ha ribadito di aver trovato la pistola alcune settimane fa in campagna e di averla lasciata lì per poi andare a riprenderla il pomeriggio del delitto per intimorire il 21enne.