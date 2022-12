Paura a Corato, non si ferma all'alt della finanza e si schianta contro muretto dopo inseguimento: denunciato

CORATO (BA) - Guida spericolata nei pressi della città di Corato. Per questo una pattuglia della Guardia di Finanza di Molfetta ha intimato al conducente di fermarsi. L'uomo, però, ha tentato la fuga, causando un folle inseguimento sulla provinciale Corato-Bisceglie. La fuga si è conclusa con l'urto dell'uomo contro un muro a secco sul ciglio della strada.Durante i controlli l'uomo è risultato sprovvisto di patente e l'auto non aveva copertura assicurativa. L'automobilista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trani per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, nei suoi confronti sono state irrogate le sanzioni previste dal Codice della Strada e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.