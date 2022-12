PNRR, Zullo (FdI): "Bene Ministro Fitto, occorre concentrare la spesa su obiettivi strategici"

"Uno degli errori che spesso commette la politica è nella voglia di accontentare territorio e appartenenze partitiche con micro interventi tesi a tirar fuori dai cassetti progetti non più attuali e spesso neanche più adattati alle esigenze del momento e del prossimo futuro. Si rischia di parcellizzare la spesa senza renderla economica, efficiente ed efficace e non si soddisfa la necessità di ammodernamento infrastrutturale del Paese" si legge in una nota stampa a cura del senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo. "Uno degli errori che spesso commette la politica è nella voglia di accontentare territorio e appartenenze partitiche con micro interventi tesi a tirar fuori dai cassetti progetti non più attuali e spesso neanche più adattati alle esigenze del momento e del prossimo futuro. Si rischia di parcellizzare la spesa senza renderla economica, efficiente ed efficace e non si soddisfa la necessità di ammodernamento infrastrutturale del Paese" si legge in una nota stampa a cura del senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo.





"Condivido il pensiero del ministro Raffaele Fitto teso a indirizzare i fondi del PNNR per il raggiungimento di obbiettivi strategici. C'è da immaginare una visione che guardi alla realizzazione di infrastrutture per: mobilità sostenibile, risorse idriche, gestione dei rifiuti, ammodernamento digitale, edilizia sanitaria, risorse energetiche, difesa del suolo. Il tutto partendo dal presupposto che sono obiettivi interconnessi e che si sviluppano su tutta la nazione e che pertanto necessitano di una visione progettuale globale e non parcellizzata in mille progetti e opere. Si sostenga l'attività certosina del ministro Fitto volta a guardare oltre le microprogettualità" si legge ancora nella nota di Ignazio Zullo.