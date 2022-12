Serie C: ko Cerignola, Monopoli e Foggia





La Virtus Francavilla Fontana perde 4-1 al “Ceravolo” con la solitaria capolista Catanzaro e rimane a 19 punti. Per la squadra di Antonio Calabro settima sconfitta in nove partite giocate fuori casa. L’ Andria perde 1-0 al “Degli Ulivi” con la Juve Stabia ed è terzultima con 15 punti.





Nel posticipo di oggi alle 20,30 il Taranto cerca un successo all’ “Adriatico” col Pescara per evitare di restare in zona play out. Gli jonici sono quartultimi a 17 punti.

- Nella diciassettesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Cerignola perde 1-0 al “Monterisi” con il Crotone ed è sesto con 24 punti. Il Monopoli perde 2-1 al “Veneziani” col Potenza e resta settimo a 22 insieme al Foggia. I dauni perdono 3-2 al “Partenio-Lombardi” col Giugliano.