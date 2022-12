Politecnico di Bari: la quarta edizione del Premio Docenti con il sindaco Decaro

BARI - È arrivato alla sua quarta edizione il “Premio Docenti PoliBa”, importante riconoscimento ideato nel 2018 dall’associazione Progetto INGEGNERIA con il patrocinio del Politecnico di Bari: il premio è un’attestazione di stima nei confronti di quei professori - uno per ogni corso di laurea (triennali, magistrali e anche sedi decentrate) - che sono riusciti con la loro professionalità e con la loro simpatia a far appassionare gli studenti alle proprie materie e soprattutto a motivarne il loro percorso accademico. Durante la premiazione riceverà un riconoscimento anche Antonio Decaro: il sindaco di Bari è stato uno studente proprio del Politecnico, dove nel 1995 si laureò in ingegneria civile sezione trasporti.L’appuntamento è fissato alle ore 19:00 di lunedì 19 dicembre presso gli Oplà al piano terra del Politecnico di Bari, nuovi spazi di co-learning ideati per favorire l’incontro tra innovazione e talenti del territorio: «Naturalmente non vogliamo sostituirci alle modalità ufficiali di valutazione della didattica - ha fatto sapere Vito De Carolis, presidente e fondatore di Progetto INGEGNERIA - ma abbiamo voluto solo dar voce agli studenti, dando loro l'occasione di mostrare riconoscenza ai docenti che li hanno supportati durante il percorso universitario».Negli ultimi anni l’associazione ha organizzato seminari e webinar gratuiti, coinvolgendo proprio migliaia di studenti del Politecnico di Bari: «La nostra associazione vuole rilanciare in maniera formale - dichiara Cosimo Carpentiere, direttore generale di Progetto INGEGNERIA - la formazione parallela e quella post-universitaria. Vogliamo perseguire una migliore sinergia ed una corrispondenza di fabbisogni più rapida tra mondo accademico e mondo imprenditoriale».Si conferma così il rapporto di sinergia tra Progetto INGEGNERIA e l’ateneo barese: «I nostri soci si sono formati tutti al Politecnico di Bari. Il legame con questa università è indissolubile» commenta con soddisfazione Francesco Ippolito, vice-presidente di Progetto INGEGNERIA. Negli ultimi mesi l’associazione si è allargata a livello nazionale: «Grazie al nostro portale www.progettoingegneria.it e ai relativi canali social - continua Ippolito - siamo riusciti a sviluppare una community di oltre 10mila follower costituita da studenti e anche da professionisti del settore. A Bari abbiamo le nostre radici e il Politecnico è il nostro punto di partenza. Ma nel frattempo abbiamo avuto contatti anche con altri atenei». Ormai il Politecnico di Bari ha messo alle spalle l’era degli eventi a distanza, che sembrano un lontano ricordo: «La premiazione ovviamente - chiosa Ippolito - sarà aperta anche alla comunità studentesca. Anzi, gli studenti saranno i protagonisti di questa giornata di festa». Dopotutto sono stati proprio loro a scegliere i professori da premiare.