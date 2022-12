Porti e turismo, Amati: “Consiglio approva finanziamento per la progettazione di opere marittime di sicurezza per infrastrutture in via di dragaggio”

BARI - "Ci sono porti regionali con la necessità d’interventi di messa in sicurezza delle opere marittime, per metterli nelle migliori condizioni di svolgimento delle funzioni nautiche e per proteggerli dall’ingresso di sedimenti in grado di ridurre la profondità, quindi l’ingresso dei natanti o pescherecci più grandi". Così il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati."In questo senso - prosegue Amati - il Consiglio regionale ha approvato un mio emendamento, destinando un finanziamento di 300mila euro per la progettazione esecutiva e quindi per conoscere il dettaglio economico-finanziario delle opere e, con questo, ogni migliore attività per reperire le risorse necessarie. Quello della portualità regionale è un impegno che porto avanti da anni, suggerendo interventi sobri e fattibili, senza alimentare prospettive irrealizzabili e somiglianti ai più noti castelli in aria”.