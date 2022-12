Admo Puglia: a Bitonto l’evento “Io ci sarò” con l’Ambulatorio Mobile

BARI - Dopo il debutto ufficiale di domenica scorsa presso il Parco Commerciale Casamassima, nuovo appuntamento con l'Ambulatorio Mobile di Admo Puglia Odv e con la possibilità di iscriversi alla stessa Associazione Donatori Midollo Osseo e al Registro Donatori Midollo Osseo.Giovedì 22 dicembre 2022, in piazza Cavour, a Bitonto (Ba), infatti, in programma l’evento “Io ci sarò”, organizzato e promosso da Admo Puglia con il patrocinio del Comune di Bitonto e in collaborazione con il Polo della Solidarietà di Bitonto.Dalle ore 18 alle ore 23 sarà possibile, attraverso un semplice prelievo di sangue propedeutico alla tipizzazione, diventare potenziali donatori di midollo osseo e iscriversi al registro che comprende tutti coloro i quali intendono mettere a disposizione se stessi, il proprio midollo osseo e le proprie cellule staminali per aiutare chi soffre e chi necessita di trapianto.All’evento, promosso da Lella Caradonna e dalla presidente di Admo Puglia Maria Stea, sarà possibile pre-iscriversi accedendo al sito www.admo.it e selezionando l’evento Io ci sarò. Possono contribuire ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e in buono stato di salute. Previsto anche un momento di musica live con l’esibizione di Acoustic Soul. L’evento “Io ci sarò” conclude una settimana di attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole cittadine di Bitonto.Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.