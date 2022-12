Putignano, inaugurato Parco Romanazzi

PUTIGNANO (BA) - Una nuova area verde attrezzata, inserita tra altri due parchi contigui, in un’ampia area residenziale della città. Inaugurato a Putignano il nuovo parco cittadino realizzato con finanziamenti regionali e ministeriali per un totale di circa 291mila euro.Dedicato al partigiano putignanese Salvatore Romanazzi, la nuova area verde prevede una pista da skate e un’area fitness, area attrezzata per cicloturisti, arredi, un’installazione permanente che tra qualche mese diventerà una “scultura verde”, illuminazione a basso impatto energetico e videosorveglianza. Un intervento di riqualificazione, di uno spazio fino ad oggi inutilizzato, realizzato dall’Amministrazione Comunale grazie ai finanziamenti del Ministero delle Economie e delle Finanze, della Regione Puglia e del GAL Terra di Trulli e Barsento.«Questa nuova area verde, già molto frequentata e che ci auguriamo diventi sempre più un punto di riferimento per la nostra cittadina, rappresenta per noi – dichiara Luciana Laera, Sindaca di Putignano – una buona prassi di co-branding istituzionale, imprenditoriale, associazionistico e anche cittadino. Perché tutti hanno dato il loro contributo per la nascita di questo nuovo spazio verde attrezzato. Un parco che abbiamo voluto intestare al nostro partigiano Salvatore Romanazzi. Un luogo quindi di innovazione, aggregazione ma anche di storia e di memoria».L’intitolazione del parco a Salvatore Romanazzi, partigiano putignanese, Cavaliere della Repubblica e storico consigliere comunale fino al 1966 «volge lo sguardo alla storia del ‘900. Una storia che spesso, immersi nel nuovo millennio, finisce per sembrarci troppo lontano. Uno spazio che oggi – commenta Rossana Delfine, Assessora alla Cultura – riconosce a un uomo impegnato della nostra comunità un ruolo anche per la memoria delle future generazioni».«Siamo molto felici – dichiara Alessandro D’Aprile, Assessore ai Lavori Pubblici – di inaugurare questa nuova opera pubblica, un luogo della comunità e per la comunità. Il risultato di tre finanziamenti che siamo riusciti a cogliere e mettere a sistema, in termini di tempistica e di mission. Coniugando diverse finalità: dall’inclusione alla sicurezza, dalla valorizzazione dei luoghi pubblici alla promozione dell’attività motoria e della pratica sportiva all’aria aperta». € 103.295 il finanziamento del Ministero delle Economie e Finanze con il quale è stata ampliata la pubblica illuminazione tra l’area skate e l’area di sosta attrezzata per cicloturisti ed eseguiti i lavori di completamento del marciapiede e l’arredo urbano. € 100.000,00 il finanziamento della Regione Puglia per la realizzazione della pista da skate. € 87.557,74 quello del GAL Terra di Trulli e Barsento per la realizzazione dell’area di sosta attrezzata. A completamento dei lavori infrastrutturali, privati e imprese hanno dato il loro contributo per rendere il parco più “verde” e accogliente donando alberi, tra cui lecci (23 arbusti piantati dalla PDT cosmetici), tre ulivi (donati da Enzo Tramonte) e un carrubo (donato da Studio Akè). Non da ultimo, in occasione dell’inaugurazione del parco “Salvatore Romanazzi” è stata data nuova vita all’opera realizzata da Officina Chiodo Fisso. Un asinello in cartapesta dato alle fiamme in occasione della manifestazione estiva 2022 del Carnevale di Putignano, in un atto rituale di buon auspicio. Oggi quell’asinello, di cui restava la struttura in ferro, ha trovato casa al parco “Salvatore Romanazzi” e tra qualche mese si trasformerà in una scultura verde. --