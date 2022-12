(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov ha dichiarato che il Presidente russo Putin non terrà la consueta conferenza stampa di fine anno con la stampa nazionale ed estera. Rumors giustificherebbero tale scelta per evitare di rispondere alle domande in merito alla guerra in Ucraina che sta causando allo zar il calo di consensi in patria.