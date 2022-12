Qatar '22, finisce il sogno mondiale per gli Usa: Olanda ai quarti

via Fifa World Cup fb





La ripresa è caratterizzata da ritmi più blandi rispetto al primo con statunitensi che ne approfittando per accorciare le distanze al 76' con un gol fortunoso di Wright. È Dumfries particolarmente ispirato a siglare il definitivo 3-1 con un tiro al volo ad incrociare.

Troppa Olanda per gli Usa, che perdono agli ottavi contro gli Orange per 3-1. Gli uomini di Van Gaal mettono subito la partita nei binari giusti con Depay che al 10' refinisce il contropiede su assist di Dumfries. Gli Usa non reggono l'onda Orange e sul finire di tempo subisce il 2-0 da Blind, con il terzino dell'Inter ancora nel ruolo di ispiratore.