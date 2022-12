Qatar '22: il Marocco e la Croazia volano agli ottavi di finale

via Fifa World Cup fb







La Croazia pareggia 0-0 a Al Rayyan con il Belgio e con 5 punti si qualifica per gli ottavi di finale come seconda. Nel primo tempo all’11’ Carrasco del Belgio va vicino al gol. Al 33’ Brozovic della Croazia fallisce una clamorosa occasione. Nella ripresa al 9’ Modric della Croazia sfiora la rete. Al 15’ Lukaku del Belgio colpisce il palo. Il Belgio terzo con 4 punti è eliminato dal Mondiale. L’arbitro brasiliano Raphael Claus concede 5 minuti di recupero per alcuni infortuni nelle due squadre. Al 48’ annullata una rete a El Nesyri del Marocco per fuorigioco. Nel secondo tempo al 26’ Hutchinson del Canada colpisce la traversa. Nel Marocco per la terza volta consecutiva l’attaccante del Bari Walid Cheddira rimane in panchina per tutta la partita.

Ai Mondiali del Qatar 2022 si conclude il Gruppo F con le terze e ultime partite in contemporanea delle 16. Il Marocco vince 2-1 a Doha con il Canada e con 7 punti si qualifica per gli ottavi di finale come primo. Nel primo tempo al 4’ il Marocco passa in vantaggio con Ziyech. Al 23’ raddoppia En Nesyri. Al 40’ il Canada accorcia le distanze. Aguerd devia nella sua porta.