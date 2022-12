Qatar '22: la Corea del Sud e il Portogallo volano agli ottavi di finale

Nell’altra gara del Gruppo H l’ Uruguay vince 2-0 a Al Wakrah con il Ghana. Nel primo tempo al 21’ Ayew del Ghana si fa parare un rigore dal portiere Rochet concesso per un fallo di Rochet su Ayew dopo il controllo al Var. Al 26’ l’ Uruguay passa in vantaggio con De Arrascaeta. Al 32’ raddoppia De Arrascaeta. Al 36’ Kudus del Ghana sfiora la rete. Nel secondo tempo al 19’ Bukari del Ghana non concretizza una buona occasione. L’ Uruguay è secondo con 4 punti ma è eliminato dal Mondiale.

Nel primo tempo al 5’ il Portogallo passa in vantaggio con Horta. Al 17’ annullata una rete a Kim Jin Su della Corea del Sud per fuorigioco. Al 27’ la Corea del Sud pareggia con Young Gwon. Al 42’ Cristiano Ronaldo del Portogallo non riesce a schiacciare di testa in porta. Nel secondo tempo all’11’ Son della Corea del Sud va vicino al gol. L’arbitro argentino Facundo Tello concede 6 minuti di recupero per le numerose sostituzioni nelle due squadre. Al 91’ la Corea del Sud realizza la rete decisiva con Hwang.