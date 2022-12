I brand di auto più venduti in Europa

Pixabay

L’Europa è un mercato ricco e pieno di flussi commerciali e culturali in continuo movimento. La popolazione intera dell’Europa è di scarsi 750 milioni di abitanti cosa che rappresenta un enorme bacino d’utenza che condivide gran parte delle abitudini di acquisto. L’auto è sicuramente uno degli elementi più presenti nelle famiglie europee. Fa assolutamente parte della cultura del nostro continente, ed è realmente raro incontrare nuclei familiari in cui non ce ne sia almeno una. Certo sono nati e poi esplosi i sistemi di sharing delle auto che hanno permesso a persone senza veicolo di poter disporre a ore, a Km, o a periodi di tempo limitato di un mezzo di trasporto, ma il concetto del possesso di auto è davvero molto radicato nella mentalità europea.Sul fronte europeo sono diverse le aziende produttrici di automobili che si danno “battaglia” a colpi di nuovi prodotti, innovazioni, automobili elettriche e a idrogeno, ma c’è eccome la concorrenza delle case produttrici extra europee. Vediamo una panoramica analizzando le vendite dei maggiori distributori di automobili in Europa in generale, e in Italia nel particolare.Peugeot si sa è sinonimo di flessibilità, duttilità, lo dice la storia della famiglia, passata dai vestiti alle biciclette, toccando le moto, e lo dicono le automobili, capaci di vincere rally, ma anche di essere eleganti e spaziose. La 208 è uno dei prodotti più riusciti del marchio nato a Sochaux in Francia nei primi anni dell’800, e nell’ottobre del 2022 ha toccato le 17 mila vendite, distaccando seppur di pochissimo la Golf, della Volkswagen e la rumena Dacia Sandero. Andando ad allargare il quadro dell’analisi e comparando le vendite dell’ottobre del 2021, vediamo che la Peugeot 208 ha avuto un aumento del solo 23%, mentre la Golf del 96%, a dimostrazione dell’apprezzamento costante dell’auto francese da parte del pubblico europeo. La Peugeot 208 si era comunque ripetuta anche nel marzo del 2022 comparendo come l’auto più venduta del mese . Non è scontato il fatto che per questa auto, ma in generale per le Peugeot, trovare dei pezzi di ricambio, sono semplici da trovare, a differenza di quelli delle Audi che sono trovabili su siti specializzati, puoi dare un’occhiata qui per saperne di più.Il mercato del lavoro rumeno si è da sempre distinto per avere una mano d’opera di primo ordine, e anche nelle automobili questa tendenza si fa viva. In particolare con la Dacia Sandero, già citata precedentemente, e che sta dando vita a un continuo e serrato testa a testa con la Peugeot 208 su quale sia l’auto più venduta del 2022, ma si immagina anche per buona parte del 2023, visto l’andamento di entrambi i veicoli. La Dacia è un’azienda di Pitești, che fa a tutti gli effetti parte del gruppo Renault, ma ha mantenuto il proprio nome, con cui è anche sponsor della squadra di calcio italiana dell’Udinese, che milita in Serie A. In tal caso però parliamo di un unico modello che detiene un enorme successo, perché non vale lo stesso per gli altri prodotti dell’azienda rumena.Le auto elettriche non sono più il futuro, bensì un piacevole presente. Le prestazioni migliorano di modello in modello, e ormai quasi tutti i brand mondiali hanno un dipartimento aziendale dedicato alla ricerca in fonti di energia alternative. Diventa quindi interessante anche valutare l’andamento dei brand in termini di vendita in questo settore. Ebbene leader indiscusso del mercato delle auto elettriche sembra essere senza appello la Volkswagen, che nonostante un momentaneo superamento subito dalla Tesla Model Y, che ha sbaragliato la concorrenza con quasi 30 mila immatricolazioni fino a settembre 2022, con il modello ID.4, è nuovamente in testa con oltre sei mila veicoli immatricolati a ottobre 2022. Da notare che il SUV Tesla Model Y è nettamente anche l’auto in assoluto più venduta in Europa, distaccando di quasi il doppio la Peugeot 208 fino al 2022, seconda.La tendenza dell’elettrico è dunque ormai una vera e propria certezza, e in questa particolare classifica troviamo un altro brand che si sta facendo strada ed è l’italiano FIAT, grazie alla sua 500 elettrica, che anticipa niente meno che la Peugeot 208 elettrica, altro modello molto apprezzato. Sono oltre cinque mila le unità di 500 vendute dal marchio italiano, sottolineando l’ottimo progresso effettuato dalla casa italiana in materia di energie alternative. Per ciò che concerne il discorso delle auto elettriche, allargandoci a prendere l’intero mondo come riferimento, ecco che emergono dati differenti, come le oltre 119.255 immatricolazioni della cinese Wuling Hong Guang Mini EV , oppure le oltre 100.431 della Renault Zoe.