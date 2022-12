Qatargate: Giorgi avrebbe confessato

In base ai documenti consultati dai due quotidiani - si legge ancora - Panzeri, Cozzolino e Giorgi sarebbero stati in contatto con con la Dged e con Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del Marocco in Polonia.

BRUXELLES - Davanti agli inquirenti belgi Francesco Giorgi, compagno dell'ormai deposta vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, avrebbe confessato di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata da Marocco e Qatar allo scopo di interferire e influenzare gli affari europei. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti. Lo scrive il quotidiano belga francofono Le Soir sulla base di documenti visionati insieme a La Repubblica.E nella maxi-inchiesta sul Qatargate si è aperta una nuova pista investigativa: secondo l'emittente privata greca Mega TV, nel mirino dell'inchiesta condotta dalla giustizia belga ci sono oltre 60 eurodeputati, per lo più appartenenti alle famiglie politiche del Socialisti & Democratici, Partito Popolare Europeo e altri partiti di sinistra.Intanto oggi è atteso il voto del Parlamento europeo sulla risoluzione che impone lo stop a tutti i dossier legislativi riguardanti il Qatar e una stretta sulla trasparenza dei gruppi di amicizia con il Paese, nonché su tutti i distintivi di "coloro che rappresentano gli interessi di Qatar".Secondo quanto riportato dai quotidiani, Giorgi avrebbe anche indicato di sospettare che Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, entrambi europarlamentari del gruppo S&D, avrebbero preso soldi tramite Antonio Panzeri. Il Marocco sarebbe coinvolto nella vicenda di sospetta corruzione attraverso il suo servizio di informazione esterna, la Dged.