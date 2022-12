Raddoppio Ss275 Maglie-Leuca, Caroppo (FI): bene Soprintendenza, ora nessuna scusa, Regione rilasci autorizzazione paesaggistica lunedì stesso

ROMA - «Il mio primo atto da Parlamentare di questa legislatura è stato sollecitare il Ministero della Transizione Ecologica al rilascio del parere necessario: non posso, dunque, mancare sabato 3 alla manifestazione indetta a Surano per richiamare l'attenzione sulla necessità e urgenza di questa infrastruttura. Nel frattempo, bene parere il della Soprintendenza: ora la Regione Puglia, innanzi alla quale il procedimento pende da oltre 6 mesi, faccia un bel regalo ai salentini a rilasci lunedì stesso l'Autorizzazione Paesaggistica in deroga al PPTR. Non ci sono più scuse». E’ quanto dichiara in una nota l'Onorevole Andrea Caroppo, deputato salentino di Forza Italia.