RUVO DI PUGLIA (BA) - Si sono vissuti momenti di paura stamani sull’estramurale Pertini a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Sfortunato protagonista un trentenne di Terlizzi che ha perso il controllo della propria auto ed ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un fioraio distruggendola.E' stato indispensabile l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il giovane fuori dalle lamiere, essendo rimasto incastrato. Non è grave.