San Ferdinando di Puglia: chiuso il cimitero la domenica per mancanza del personale, Era Ambiente si propone a titolo gratuito

"Non si può far finta di niente - dichiara il responsabile dell’Associazione Nicola Di Feo - a questo disastro votivo, soprattutto in un giorno festivo dove molti cittadini vogliono rendere onore e saluto al proprio caro defunto, per questo siamo disponibili come Associazione responsabile in modo gratuito ad offrire il tempo libero al controllo del cimitero della Città Ofantina".

Sono tante le proteste da parte dei cittadini di San Ferdinando di Puglia che lamentano la chiusura del cimitero di domenica per mancanza di personale. Per questa situazione l’Associazione ambientalista ERA AMBIENTE si è proposta per rendere un servizio gratuito per l’apertura del giorno festivo la mattina dalle 8,00 alle 12,00.