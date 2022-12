Ucraina, Zelensky: senza elettricità in 6 regioni

via Zelensky Ig

KIEV - "Circa 6 milioni di cittadini nella maggior parte delle regioni del nostro Paese sono disconnessi dall'elettricità. La situazione rimane molto difficile nella capitale, così come nelle regioni di Kiev, Vinnytsia, Leopoli, Odessa, Khmelnytskyi e Cherkasy". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel video-messaggio alla nazione, come riporta Ukrinform."Ingegneri energetici e servizi pubblici, tutti i nostri servizi stanno facendo di tutto per stabilizzare il sistema e dare alle persone più energia più a lungo", ha assicurato."La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia".