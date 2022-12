Sanità, Lacarra (Pd): "Tutelare medici e investire di più. Governo mobiliti nuove risorse per SSN"

ROMA - “Piena condivisione di quanto detto dal Presidente Anelli: tutelare i medici vuol dire salvaguardare in ogni aspetto l’integrità e la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini del sistema pubblico di sanità”. Così Marco Lacarra, deputato e Segretario regionale del Partito Democratico pugliese.“Quanto denunciato da Fnomceo dovrebbe far accapponare la pelle alla politica. Le condizioni nelle quali oggi i medici italiani lavorano sono tali da rendere plausibili gli sconvolgenti scenari paventati dalla Federazione. È compito dello Stato, dunque, fare tutto ciò che negli ultimi anni è evidentemente mancato: dare espressione alle necessità dei camici bianchi, soprattutto a quelle emerse nel periodo pandemico e post-pandemico. Non è solo una questione di trattamento economico, che rappresentano peraltro richieste legittime. Il malessere portato oggi alla luce da Anelli è il riflesso di un sistema che ha urgente necessità di un intervento di riforma complessivo, di maggiori investimenti in strutture e personale. Il Governo si attivi per mobilitare le risorse necessarie, perché ogni euro speso per la sanità pubblica, è un euro investito nel benessere degli italiani”.