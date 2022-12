Sanitaservice, Zullo (FdI): "La Asl di Lecce promette un risparmio 15 milioni in tre anni, ma in tutti questi anni quanti ne sono stati sprecati?"

BARI - “Per onestà intellettuale come abbiamo, fino a ieri, gridato allo scandalo per gli sperperi nella gestione dei servizi sanitari, oggi cogliamo positivamente l’approccio con il quale il management dell'ASL di Lecce ha annunciato il risparmio di 15 milioni di euro in tre anni con un piano di oculata gestione". Così il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.Poi prosegue: "Sarebbe, però, auspicabile che lo stesso management ci dica quanta spesa superflua, inutile, clientelare poteva essere evitata negli anni di Governo di Emiliano. E, inoltre, sarebbe utile capire quante risorse riuscirebbero a recuperare le altre Aziende Sanitarie attuando la stessa iniziativa che intende mettere in campo l'ASL Lecce".“Non è un dato di poco conto - conclude Zullo - ma è il cuore del dibattito sulle risorse in sanità: sono poche o sono sprecate? E se sono sprecate come dimostra l'ASL Lecce, sovviene un'altra domanda alla quale il presidente Emiliano, prima di ogni altro, deve rispondere: di fronte a tali possibilità di razionalizzazione della spesa è giusto poi chiamare i fornitori di dispositivi medici a ripianare il deficit con il payback? Ed è morale non assicurare l'assistenza a causa delle inefficienze di sistema?”.