Natale a Putignano: tutti gli eventi sino al 25 dicembre

PUTIGNANO (BA) - Zampognari per le vie cittadine, performance di danza, street band, canti natalizi, letture, laboratori per bambini e una tombola insieme a Babbo Natale. Proseguono a Putignano gli appuntamenti di “Per le strade del Natale”, il cartellone degli eventi natalizi organizzato dall’Amministrazione Comunale. Il programma dei prossimi giorni di festa.Giovedì 22 dicembre appuntamento alla Biblioteca Comunale per trascorrere un pomeriggio tra libri, cartoon e laboratori. Dalle ore 17:00 in programma “E tutti videro una stella”, letture sotto l’albero e laboratorio di decorazione dell’albero di Natale con i lettori volontari di Bi.A. Biblioteca Amica (età consigliata 3-10 anni), e il “Cinekids”, la proiezione di un film d’animazione scelto tra i grandi classici Disney (età consigliata 5-12 anni). Sempre alle 17:00 Babbo Natale incontrerà grandi e bambini al villaggio allestito nella piazzetta antistante il Centro Polivalente per Anziani (via G. Angelini), per ricevere letterine e scattare una foto insieme. Alle 18:00 scenderanno in piazza Plebiscito e piazza XX Settembre fiocchi di neve in forma d’arte e bellezza, con le performance di danza classica e moderna a cura della scuola di danza Dart. Dalle 19:00 canti natalizi in piazza Plebiscito e zampognari per le vie cittadine.Venerdì 23 dicembre tornano le performance di danza classica e moderna, alle 17:00 nei pressi della Biblioteca Comunale e alle 19:00 a largo Porta Grande. Alle 17:30 Babbo Natale accoglierà grandi e bambini nella sua casetta allestita alla Biblioteca Comunale, per una tombola insieme. La serata si chiuderà sulle note musicali degli zampognari, uno dei simboli della tradizione natalizia. Sabato 24 e domenica 25 dicembre, a farci compagnia per le vie della città la street band “Il trillo”.A fare da cornice agli eventi in programma, da non perdere le mostre “Le forme dei metalli”, personale di opere in metallo forgiato realizzate dall’artigiano putignanese Vito Capozza al Museo Civico “Romanazzi Carducci”, e “Seguendo una cometa”, presepe artistico realizzato da Luigia Bressan allestito al chiostro della Biblioteca Comunale.